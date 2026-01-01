Глава СКР запросил информацию о загрязнении реки в Пермском округе Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями в СМИ и социальных сетях о том, что в с. Култаево Пермского края одно из промышленных предприятий длительное время сбрасывает канализационные стоки в местную реку. Это приводит к загрязнению водоема и появлению неприятного запаха. Несмотря на то, что контролирующие органы выявили нарушения, никаких мер по их устранению не предпринимается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в СУ СК России по Пермскому краю начали по данному факту процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин тем не менее поручил Денису Головкину, руководителю СУ СК по Пермскому краю, доложить о её ходе, результатах и принимаемых мерах для обеспечения прав граждан на чистую окружающую среду.

Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

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