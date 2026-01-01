В Пермском округе следком проводит проверку по факту загрязнения реки Жители Култаево пожаловались на сбросы в водоём со стороны местного промпредприятия Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту загрязнения реки в с. Култаево. Ранее местные жители обратили внимание на эту проблему в соцсетях. Пермяки стали жаловаться на состояние реки с июня 2025 года. По их словам, местное промышленное предприятие осуществляет сброс чужеродных вод в реку, что привело к загрязнению, характерному для канализационных стоков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В связи с этим следователи Пермского межрайонного следственного отдела организовали процессуальную проверку по ст. 250 УК РФ, касающейся загрязнения вод. В рамках проверки сотрудники ведомства проанализируют все доводы, приведенные в публикациях, и установят обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Пермскому краю подтвердили, что анализ речной воды действительно показал наличие загрязняющих веществ, и в настоящее время ведется работа по установлению всех фактов и обстоятельств, связанных с инцидентом. Следователи призывают жителей сообщать о любых дополнительных фактах, которые могут помочь в расследовании.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.