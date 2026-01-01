В Перми прокуратура добивается компенсации для получившей ожоги в детсаду девочки Ребёнок пострадал в феврале этого года из-за халатности сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по факту травмирования воспитанницы одного из детских садов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошёл в феврале 2026 года.

В ходе проверки было установлено, что работники детского сада ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности во время гигиенических процедур. Из-за их действий малолетняя девочка получила ожоги I и II степени обеих стоп.

По результатам проверки прокуратура направила в адрес руководителя учреждения представление об устранении нарушений. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а детсад как юридическое лицо оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

Кроме того, для защиты интересов ребёнка прокуратура подала исковое заявление в Мотовилихинский районный суд. Ведомство требует взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

Как ранее писал «Новый компаньон», после инцидента с ребёнком в детском саду этим делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил местным следователям представить доклад о ходе расследования.

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