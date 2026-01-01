Двухлетняя девочка получила ожоги в детском саду Перми Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из детских садов Перми двухлетняя девочка получила травмы стоп. По предварительным данным, это произошло из-за того, что няня поместила ребёнка в ванну с горячей водой, не проверив её температуру. В связи с этим Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (несоответствие услуг требованиям безопасности).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следственного комитета Денису Головкину представить отчёт о ходе расследования и подробно изложить обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.