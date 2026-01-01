Пермяка отправили в колонию за драку в баре и оскорбление росгвардейца Мужчина лишился свободы на более чем четыре года Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд Перми

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти) УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Как следует из материалов дела, в феврале этого года в баре «Доски» произошла ссора между супругой обвиняемого и одной из посетительниц. Пытаясь разнять женщин, мужчина вступил в конфликт с потерпевшей, которая нанесла ему несколько ударов по лицу. В ответ на это, пермяк схватил женщину за волосы, повалил её на пол и начал наносить удары ногами по голове, что привело к тяжкому вреду здоровью пострадавшей.

Персонал заведения попытался остановить насилие и вызвал сотрудников национальной гвардии. В ходе инцидента одного из прибывших полицейских обвиняемый публично оскорбил в присутствии свидетелей.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения обеим жертвам. Он также сообщил о добровольном возмещении ущерба потерпевшей в размере 15 тыс. руб.

Суд, оценив все представленные доказательства, признал мужчину виновным по двум статьям. Поскольку преступление было совершено в период отбывания наказания по предыдущему приговору, окончательное наказание составило 4 года 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 62 532 руб. 89 коп.

Суд учел противоправные действия потерпевшей как одно из смягчающих обстоятельств, так как она своими действиями спровоцировала обвиняемого на причинение ей тяжкого вреда здоровью.

Иск потерпевшей о компенсации морального вреда был удовлетворен частично, и суд постановил взыскать с осуждённого 500 тыс. руб. Потерпевший-полицейский не заявлял гражданский иск.

Отметим, это уже не первый инцидент, связанный с пермским баром Doski. Так, в октябре 2025 года около заведения произошла драка и стрельба из пневматического пистолета. Впоследствии виновника осудили на два года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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