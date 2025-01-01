Пермский краевой суд оставил в силе приговор устроившему стрельбу у бара Doski мужчине Он приговорён к 2,5 годам заключения свободы Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд

Устроивший стрельбу у пермского бара Doski Самир Азимов не смог смягчить приговор. Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда г. Перми, признавшего его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за провоцирование конфликтных ситуаций с применением оружия в центре города.

Напомним, в октябре прошлого года Азимов, находясь в ТРК «Колизей Атриум» и около бара Doski спровоцировал ссоры с тремя посетителями заведения по незначительным причинам. Во время ссоры обвиняемый нанёс удары двум мужчинам, произвёл в них выстрелы из пневматического пистолета, угрожал убийством одному из них и девушке, а также распылил газ в лицо одному из пострадавших. Эти хулиганские действия повлекли за собой причинение лёгкого вреда здоровью одному из потерпевших.

На суде подсудимый частично признал свою вину, утверждая, что инициаторами конфликтов были сами потерпевшие. Он отрицал нанесение некоторых ударов, но принёс извинения и возместил ущерб.

Суд, рассмотрев все представленные доказательства, признал Азимова виновным в хулиганстве, совершённом с применением насилия и оружия, и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

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