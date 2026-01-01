В Прикамье выпавшего из окна мальчика доставили в краевую больницу Его жизни ничего не угрожает Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

В Пермском крае 4-летний ребёнка, который остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на четвёртом этаже в п.Уральский, доставили в краевую больницу. Об этом сообщил глава Нытвенского округа Александр Косовский.

По его словам, пострадавшего оперативно госпитализировали со множественными травмами, а медики провели все необходимые мероприятия по спасению ребёнка, после чего передали его на лечение и восстановление в краевую больницу.

«Прогноз врачей на данный момент позитивный», — отметил Александр Косовских на своей странице в соцсетях.

Глава обратился ко всем взрослым, у кого есть дети, и напомнил, чтобы они не оставляли детей без присмотра — это может привести к беде.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 6 июня, когда ребёнок остался дома один. После инцидента местные следователи СК организовали процессуальную проверку.

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