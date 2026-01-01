В Пермском крае ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже После происшествия его госпитализировали, а следователи начали проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В п.Уральский Нытвенского муниципального округа 4-летний ребёнок, оставленный дома без присмотра, выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, инцидент случился утром 6 июня. В результате падения мальчик получил травмы, после чего его госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В связи с ЧП местные следователи начали процессуальную проверку. Сотрудники ведомства осмотрели места происшествия и опрашивают очевидцев.

В региональном следственном управлении СК настоятельно призывают родителей и опекунов детей, не оставлять детей без присмотра, а окна в помещениях, где находятся малолетние, держать плотно закрытыми или в режиме проветривания.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.