«Ротонда» Александра Бродского уходит из экспозиции Пермского музея современного искусства Последний день показа — 13 июня Поделиться Твитнуть

«Ротонда» Александра Бродского завершает свою работу в экспозиции Музея современного искусства ПЕРММ. Последним днём показа будет 13 июня, 14 июня состоится демонтаж.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе музея, демонтированный объект будет перемещён в запасники. В Белом зале, где сейчас установлена «Ротонда», пройдут театрально-музыкальные события: в рамках Дягилевского фестиваля 18 июня в 18:00 и 21:00 состоится мультимедийный концерт Олега Нестерова «Альфред Шнитке. Оркестр громкоговорителей» (12+), а в программе 100-часового фестиваля «Пермский театральный» заявлена «Выставка молодых хореографов» (16+) в этом пространстве.

«Ротонда» выставлялась в Белом зале ПЕРММ с марта 2025 года. Куратор экспозиции — Александр Леонов. На Дягилевском фестивале 2025 года мультимедийный концерт Олега Нестерова, посвящённый музыке Александра Кнайфеля, проходил в Белом зале прямо вокруг «Ротонды», и она не только не мешала, но и создавала дополнительные смыслы к происходящему. Пермская группа «Международный атлас облаков» записала в «Ротонде» музыкальный клип, в котором объект Бродского становится одним из героев.

По нашей информации, в ближайшее время в Белом зале ПЕРММ откроется большая выставка.

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