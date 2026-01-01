Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Символом Дягилевского фестиваля 2026 года стал ангел из коллекции Пермской галереи Айдентику фестиваля разработана дизайнер из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Символом Дягилевского фестиваля 2026 года стал ангел из коллекции Пермской художественной галереи. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе фестиваля, эта идея принадлежит его художественному руководителю Теодору Курентзису. Он высказал её после того, как в мае этого года посетил новое здание Пермской галереи.

По словам Курентзиса, «Пермь — город ангелов». Эта мысль перекликается с известной фразой писательницы Нины Горлановой: «Пермяк пермяку — ангел».

Визуальное решение фестиваля этого года разработала дизайнер из Петербурга Анастасия Петяхина. В нём впервые использован жемчужно-серый цвет.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в здании галереи расположится в этом году клуб Дягилевского фестиваля.

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