Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Клуб Дягилевского фестиваля 2026 года разместится в Пермской галерее На этой же площадке пройдут события экспериментальной программы «Горизонты Д»

В 2026 году фестивальный клуб Дягилевского фестиваля впервые разместится в новом пространстве Пермской государственной художественной галереи на территории «Завода Шпагина».

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе фестиваля, на этой площадке пройдут творческие встречи с участниками фестиваля, лекции, интерактивные экскурсии, онлайн-трансляции событий фестиваля. Часть мероприятий будет организована совместно с командой галереи.

События будут проходить в общественных пространствах на первом этаже новой галереи, в первую очередь, в большом зале.

Кроме того, в пространстве галереи пройдет часть событий программы «Горизонты Д» — новой программы авангардного перформативного искусства, которая впервые прошла на Дягилевском фестивале 2025 года.

В прежние годы события фестивального клуба проходили в частной филармонии «Триумф», до этого — в «Точке кипения» на «Заводе Шпагина», ещё раньше — в шатре в сквере около Пермского театра оперы и балета.

Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 11 по 20 июня 2026 года.

