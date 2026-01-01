Пермские вузы готовы принять без экзаменов 676 ветеранов СВО В университеты могут быть зачислены и члены их семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние три года в Перми наблюдается тенденция к увеличению количества мест в пермских вузах для ветеранов СВО, их родственников и членов их семей. Речь идёт о так называемых отдельных квотах, которые с 2022 года установлены во всех государственных вузах России, включая пермские. Квоты должны быть не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении подготовки.

В Пермском университете (ПГНИУ) в 2026 году выделено 206 мест по отдельной квоте, что больше, чем в 2025 году (192 места). В Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) с 2024 по 2026 год квоты выросли с 73 до 76 мест. В пермском филиале НИУ ВШЭ в 2026 году университет планирует выделить 26 мест для участников СВО и членов их семей, хотя в 2025-м выделялось 23 места, а в 2024-м — 22.

В то же время в части вузов такие места, наоборот, сокращаются. Например, в Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) они сократились с 87 в 2024-м до 72 в 2026-м. В Пермском политехе (ПНИПУ) отдельная квота в этом году составляет 242 места на все формы обучения по направлениям бакалавриата и специалитета, хотя в 2025 году выделялось 251 место, а в 2024-м — 264.

В Пермском государственном медицинском университете количество мест по отдельной квоте остаётся неизменным на протяжении трёх лет: 54.

Подробнее о ситуации с квотами для военнослужащих, их родственников и членов семей можно прочитать в материале «Нового компаньона».

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