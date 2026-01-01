В вузы по отдельной квоте Как изменилось количество бюджетных мест в пермских университетах для участников СВО и членов их семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2026 году по отдельной квоте (для участников СВО и их семей) в шесть пермских вузов смогут поступить 676 человек. «Новый компаньон» выяснил, как менялись «военные» квоты в университетах Прикамья за последние три года.

Пошли на спад

В ряде пермских вузов отмечается снижение количества мест для участников СВО и членов их семей. Так, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) отдельная квота в этом году составляет 242 места на все формы обучения по направлениям бакалавриата и специалитета. В прошлом году вуз выделял для участников СВО и их родственников 251 место, а в 2024-м — 264.

В пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) сообщили, что в этом году в вузе отдельная квота (участники СВО, раненые, вдовы и вдовцы, дети медиков и т.д.) составляет 10% от общего числа бюджетных мест — это 72 места, столько же мест в особой квоте (для людей с ОВЗ, инвалидов и сирот).

В 2025 году в отдельной и особой квотах было по 81 месту, а в 2024-м — по 87.

«Снижение числа выделяемых мест по квотам для социально незащищенных групп граждан связано с механизмом их выделения. Это всегда часть от общего объема контрольных цифр приёма. По каждой квоте вуз обязан выделить не менее 10%», — пояснил «Новому компаньону» и.о. начальника отдела организации приема студентов ПГГПУ Данил Сидоренко.

В Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ) количество мест по отдельной квоте остаётся неизменным на протяжении трёх лет. В соответствии с контрольными цифрами приёма, установленными на 2026 год, число мест, выделяемых по отдельной и особой квоте, составляет по 54 места на каждую категорию (по 10% от общего числа бюджетных мест). Аналогичный объём мест — по 54 места для каждой категории — выделялся также в 2024 и 2025 годах, сообщили в вузе.

Выросли

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) рассказали, что, как и во всех государственных вузах, у них определена отдельная квота для участников СВО и членов их семей. По закону она составляет не менее 10% бюджетных мест на всех направлениях и специальностях. В пресс-службе вуза «Новому компаньону» заявили, в 2026 году из 1815 мест на программах бакалавриата и специалитета на отдельную квоту выделено 206 мест. В прошлом году было 192. «Этой льготой для поступления могут воспользоваться Герои России, граждане, награждённые тремя Орденами мужества, участники специальной военной операции и их дети», — уточнили в Пермском классическом университете.

По запросу «Нового компаньона» информацию об отдельных квотах предоставили также в пермском филиале Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Согласно представленным данным, в 2026 году университет планирует выделить 26 мест для участников СВО и членов их семей. В 2025 году по отдельной квоте выделялось 23 места, а в 2024-м — 22.

Среди направлений подготовки, по которым есть места на отдельную квоту, в НИУ ВШЭ-Пермь отметили такие, как программная инженерия, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция и лингвистика. При этом больше всего мест (по шесть) пришлось на разработку информационных систем для бизнеса (программная инженерия) и международную программу по бизнесу и экономике (менеджмент).

Тенденцию к увеличению количества мест для военнослужащих, их родственников и членов семей демонстрирует также Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ). В этом году в рамках отдельной квоты приёма здесь выделено 76 мест по программам бакалавриата и специалитета. На всех направлениях подготовки (специальностях), где выделены бюджетные места, выделена и отдельная квота. В 2024 году в рамках отдельной квоты приёма было выделено 73 места, в 2025-м — 66 мест.

«Количество мест в рамках квоты зависит от общего количества бюджетных мест, выделенного по направлению подготовки (специальности) в текущем году», — отметили в пресс-службе ПГАТУ.

Как вводили отдельную квоту

Отдельную квоту в России ввели Указом Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Ранее она называлась специальная квота, но позже название изменили, а список имеющих на неё прав расширили.

Согласно ч. 5.1 ст. 71 закона «Об образовании в РФ», претендовать на отдельную квоту могут Герои РФ и их дети; обладатели трех Орденов мужества и их дети; участники СВО и их дети; дети, чьи родители воевали за пределами РФ; дети участников боевых действий на территории РФ; дети погибших от COVID-19 медиков.

В конце апреля этого года президент Путин подписал закон, расширяющий категории льготников, которые могут поступать в вузы и СПО по отдельной квоте без экзаменов. Сейчас такое право имеют вдовы и вдовцы участников СВО, а также бойцы формирований ДНР и ЛНР.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.