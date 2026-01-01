Возбуждено уголовное дело об избиении ребёнка на детской площадке в Перми Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В ходе мониторинга социальных сетей следователи СУ СКР России по Пермскому краю обнаружили сообщение о том, что в Свердловском районе Перми мужчина избил несовершеннолетнего на детской площадке. По поручению руководителя регионального Следственного управления Дениса Головкина следователь следственного отдела по Свердловскому району Перми возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователь Следственного комитета России выясняет все детали инцидента, включая личности подозреваемого и пострадавшего ребенка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что инцидент произошёл во дворе дома по ул. Солдатова, 28. Очевидцы утверждают, что мужчина силой бросил мальчика на качели, после чего оставил плачущего ребёнка и ушёл.

Проверки по данному факту инициировали в краевом управлении МВД и прокуратуре Пермского края.

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