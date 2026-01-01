Полиция начала проверку по факту избиения ребёнка на детской площадке в Перми Прокуратура инициировала проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

По информации perm.aif.ru, в ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили начало проверки после того, как в интернете появились сообщения о жестоком обращении с ребёнком на детской площадке.

Инцидент произошёл во дворе дома по ул. Солдатова, 28. Очевидцы утверждают, что мужчина силой бросил мальчика на элементы конструкции качелей, после чего оставил плачущего ребёнка и ушёл.

В полиции сообщили, что информация о нарушении была получена в результате мониторинга интернета. Официальных заявлений от граждан в полицию не поступало.

«Проверка уже начата. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего», — сообщили в краевом управлении МВД.

Как стало известно «Новому компаньону», прокуратура Пермского края инициировала проверку в связи с инцидентом, который произошел 3 июня с участием несовершеннолетнего на детской площадке. По результатам проверки будет проведен анализ обстоятельств происшествия. В случае выявления нарушений может быть принято решение о привлечении виновного к ответственности в соответствии с законодательством.

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