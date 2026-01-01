АНО «Пермь-36» попала в список экстремистских и террористических организаций Информация появилась на сайте Росфинмониторинга РФ Поделиться Твитнуть

Вероника Свизёва

Автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36"» включена в перечень экстремистских и террористических организаций. Об этом стало известно из данных на сайте Росфинмониторинга РФ.

Причиной для внесения в реестр, по сообщениям СМИ, стала связь с международным общественным движением «Мемориал», которое в апреле 2026 год Верховный суд РФ признал экстремистской организацией.

АНО «Пермь-36»* была создана в 2001 году с целью историко-просветительской деятельности на территории бывшей исправительной колонии в Кучино. В течение двух десятилетий организация проводила восстановление зданий лагеря ГУЛАГа и организовала фестиваль «Пилорама». В 2014 году центр был разделён: государственное учреждение получило здания и инфраструктуру, в то время как АНО сохранила коллекции и экспозицию. В апреле 2015 года АНО «Пермь-36»* попала в список некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами. В 2016 году организация была ликвидирована и исключена из этого реестра. В настоящее время музей «Пермь-36» функционирует как государственное учреждение, а фестиваль «Пилорама» не проводится.

Управление музеем на территории бывшей колонии теперь осуществляет государственное бюджетное учреждение Пермского края «Музей политических репрессий «Пермь-36»». Виктор Шмыров, основатель АНО «Пермь-36»*, скончался 19 декабря 2025 года в Германии.

* Включена в перечень экстремистских и террористических организаций.

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