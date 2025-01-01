Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Умер выдающийся пермский историк Виктор Шмыров Основателю «Перми-36» было 78 лет Поделиться Твитнуть

Виктор Шмыров

Константин Долгановский

Трагическая новость пришла из Германии: 19 декабря на 79-м году жизни скончался выдающийся пермский историк, краевед, писатель, публицист, основатель музея политических репрессий «Пермь-36» Виктор Шмыров.

Это огромная потеря для науки и общественной жизни Перми. В последние годы учёный жил за границей — ему требовалась постоянная медицинская поддержка, но само его существование на этом свете наполняло смыслом историческую науку Прикамья.

Заслуги Виктора Александровича перед образованием, историческими исследованиями и музейным делом Прикамья неисчислимы. Он возглавлял Чердынский краеведческий музей, способствовал созданию Этнографического парка реки Чусовой, был деканом исторического факультета ПГГПУ, является автором около 50 научных публикаций, в том числе по исследованию процессов градообразования на Урале XVI-XVII вв. и по истории политических репрессий в СССР.

Однако его главная заслуга — создание музея на территории исправительно-трудовой колонии «Пермь-36», важнейшего центра исследования истории и сути тоталитаризма в российском масштабе.

Виктор Шмыров награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999) и медалью Уполномоченного по правам человека Российской Федерации «Спешите делать добро» (2008). Лауреат Строгановской премии Пермского землячества (2010).

Человек огромного мужества, нерушимых принципов, он перенёс четыре инфаркта и несколько операций шунтирования, но до последних дней продолжал работать над своим последним детищем — виртуальным музеем истории политических репрессий, который, несомненно, будет завершён его последователями и станет достоянием человечества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.