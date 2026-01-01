Все домовые чаты в Прикамье перевели в нацмессенджер МАХ Поделиться Твитнуть

Во всех многоквартирных домах в Прикамье начали действовать официальные чаты с управляющими организациями в национальном мессенджере МАХ. На данный момент в регионе создано 10 285 таких чатов, которые объединяют более 250 тыс. жителей. Их владельцем является Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, а администрируют чаты управляющие компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщили в ИГЖН Пермского края.

Чаты работают даже при слабом интернете, что позволяет жителям оставаться на связи в любых условиях, а для защиты от мошенников в чатах внедрены специальные инструменты, отметили в инспекции.

Напомним, в марте управляющим компаниям в Пермском крае грозили штрафами до 300 тыс. руб. или дисквалификацией за отсутствие чатов в MAX.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.