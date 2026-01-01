Управляющим компаниям в Перми грозят штрафы до 300 тысяч за отсутствие чатов в MAX

С декабря в Пермском крае инициировано создание около 10 тыс. чатов для жителей многоквартирных домов в национальном мессенджере MAX. Жилищная инспекция края сообщила, что управляющие организации обязаны размещать в этих чатах свои контактные данные, график работы, информацию о диспетчерских службах, а также сведения о коммунальных услугах и капитальном ремонте. Об этом пишет «Рифей».

Важно отметить, что чаты предназначены исключительно для информирования жильцов. Через них нельзя передавать показания счётчиков или направлять заявки — для этого существуют специализированные платформы, такие как ГИС ЖКХ и аварийно-диспетчерские службы.

Отсутствие домового чата в MAX или недостаточное наполнение его необходимой информацией может стать поводом для проверки со стороны контролирующих органов. За выявленные нарушения предусмотрены санкции: управляющие компании могут быть оштрафованы на 250-300 тыс. руб., должностные лица — на 50-100 тыс. руб. или подвергнуты дисквалификации на срок до трёх лет.

