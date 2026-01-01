Экс-топ-менеджера «Роснано» заочно осудили за аферу с Пермской ГРЭС Андрея Малышева приговорили к 12 годам колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Андрея Малышева, занимавшего ранее пост президента инжиниринговой компании. Судебное разбирательство проходило без присутствия обвиняемого, который, предположительно, проживает на территории Великобритании.

Как сообщает ТАСС, бывшего топ-менеджера признали виновным в совершении мошеннических действий в сфере кредитования. Следствие установило два эпизода преступлений с совокупным ущербом для государства и кредиторов, превышающим 1 млрд руб.

Напомним, одним из ключевых эпизодов дела стал целевой кредитный договор от 2014 года. Инжиниринговая компания «Группа Е4», возглавляемая Малышевым после его ухода из «Роснано» в 2012 году, получила заем в размере 900 млн руб. от Альфа-банка. Согласно условиям договора, средства предназначались исключительно для финансирования строительства нового энергоблока Пермской ГРЭС. Однако, по версии следствия, деньги были незаконно выведены из проекта и потрачены на оплату услуг субподрядчиков, чьи организации не фигурировали в официальной документации целевого займа.

Несмотря на то что гособвинение настаивало на более суровом наказании (15 годах лишения свободы), суд счел достаточным назначить подсудимому 12 лет колонии. Поскольку Малышев находится вне России, исполнение приговора будет зависеть от его экстрадиции или возвращения в страну.





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