Экс-топ-менеджера «Роснано» обвиняют в афере с Пермской ГРЭС

Мещанский суд Москвы рассматривает заочное дело бывшего заместителя главы «Роснано» Андрея Малышева, который обвиняется в мошенничестве, связанном с кредитом для Пермской ГРЭС.

Согласно информации, опубликованной «Ъ», в 2014 году инжиниринговая компания «Группа Е4», президентом которой стал Андрей Малышев в 2012 году после ухода из «Роснано», получила заем в размере 900 млн руб. в Альфа-банке. Эти средства, по версии следствия, должны были быть направлены на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, однако были использованы для оплаты услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа.

Адвокаты Малышева утверждают, что нарушения условий кредитования не являются хищением, и долг банку был полностью погашен, что, по их мнению, должно стать основанием для оправдания.

Обвинение, состоящее из двух эпизодов мошенничества на общую сумму 1 млрд руб., требует приговорить Малышева к 15 годам лишения свободы. В настоящее время бывший топ-менеджер «Роснано» находится в Лондоне.

