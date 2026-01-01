«Пермское землячество» вручит Строгановскую премию 5 июня Церемония начнётся в 19 часов в Московском музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 5 июня, в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко пройдёт 21-я церемония вручения Строгановской премии Пермской региональной общественной организации «Пермское землячество» и 22-й съезд этой организации.

Как сообщили организаторы, начало сбора гостей — в 17:30 (ул. Большая Дмитровка, 17); церемония вручения премии и съезд пройдут с 19:00 до 22:00.

Строгановская премия — высокая награда, вручаемая людям, чьи достижения в науке, культуре, спорте, экономике и общественной жизни способствуют процветанию Пермского края. Премия названа в честь Строгановых, чья деятельность является примером созидания, новаторства и благотворительности.

В 2026 году интерес к награде вырос: организаторы получили 91 заявку, а двухнедельное онлайн-голосование объединило пермяков из разных уголков России и зарубежья.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году награждение пройдёт по восьми номинациям. В каждой из них экспертный совет определил тройки финалистов.

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