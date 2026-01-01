Пермское землячество объявило номинантов на Строгановскую премию 2026 года Награждение пройдёт по восьми номинациям

Константин Долгановский

Пермское землячество определило финалистов ежегодной Строгановской премии. Этой наградой отмечается вклад земляков в развитие Пермского края. Имена лауреатов будут названы 5 июня на торжественной церемонии в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Премия, учреждённая в 2005 году, за два десятилетия своего существования объединила 125 выдающихся деятелей, чьи достижения формируют современное наследие региона. В 2026 году интерес к награде вырос: организаторы получили 91 заявку, а двухнедельное онлайн-голосование объединило пермяков из разных уголков России и зарубежья.

В этом году награждение пройдёт по восьми номинациям. В каждой из них экспертный совет определил тройку финалистов.

Номинация «За честь и достоинство» представлена героями специальной военной операции и наставниками молодёжи: Алексей Линев (Герой Российской Федерации, ветеран СВО), Дмитрий Люлько (кавалер двух орденов Мужества, участник операции «Поток») и Марк Хаин (тренер по пауэрлифтингу ПГНИУ, воспитавший чемпионов России).

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» конкурируют Владимир Карели (руководитель АНО «Соль Прикамья — накорми голодного»), Ильдар Маматов (учредитель издательства «Маматов», создатель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции») и Алексей Чикунов (президент Федерации хоккея Пермского края).

Категория «За высокие достижения в экономике и управлении» включает директоров крупных промышленных предприятий: Алексея Аверьянова («ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»), Дмитрия Пылёва («Уральский завод противогололёдных материалов») и Сергея Хазова («Юговской комбинат молочных продуктов»).

Среди лидеров малого и среднего бизнеса выделяются Андрей Бородкин (ГК «Техзор»), Дмитрий Поносов (основатель TrafficData, разработчик решений для интеллектуальных транспортных систем) и Ольга Созинова (руководитель группы компаний «Виолет»).

Науку и технику представляют Павел Писарев (ПНИПУ, лаборатория ПАКМ), Сергей Пьянков (ПГНИУ, кафедра картографии и геоинформатики) и Александр Черных (ПФИЦ УрО РАН, Институт гуманитарных исследований).

В сфере культуры и сохранения исторического наследия номинированы Алексей Мирошниченко (Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского), Юлия Тавризян (Пермская государственная художественная галерея) и Анатолий Четин (Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького).

Образование и воспитание молодёжи представляют Светлана Абакшина (Большекустовская СОШ), Надежда Тюкалова (Чайковский техникум промышленных технологий и управления) и Любовь Фадеева (ПГНИУ, основатель Пермской политологической школы).

Спортивную номинацию возглавляют Савелий Анисимов (победитель первенств мира по зимнему дуатлону и триатлону), Анастасия Багиян (трёхкратная паралимпийская чемпионка 2026 года) и Матвей Мичков (игрок НХЛ, воспитанник пермского хоккея).

Организаторы подчёркивают: Строгановская премия — это не только признание личных заслуг, но и инструмент укрепления связей между пермяками, где бы они ни находились. Церемония награждения 5 июня станет площадкой для диалога, обмена опытом и новых инициатив на благо Пермского края.

