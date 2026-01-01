Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян сменил партийную прописку Актёр и депутат Осинской думы вступил в «Справедливую Россию Поделиться Твитнуть

Фото: страница Армена Бежаняна ВКонтакте

Армен Бежанян, известный по роли в популярном сериале «Реальные пацаны», а ныне предприниматель и депутат Осинской городской думы вступил в ряды «Справедливой России». Об этом сообщила руководитель регионального отделения партии Вероника Куликова.

Такое решение Бежанян принял накануне старта избирательной кампании в Законодательное собрание Пермского края, однако специфика его будущей роли в партии пока остается неясной.

Ранее актёр из «Реальных пацанов» представлял партию «Единая Россия», занимая пост депутата местной думы с 2019 года. В Осинском округе он управляет тремя компаниями: компанией «Гослесхоза», «Темп», которая занимается утилизацией вторсырья, и «Вторчермет», специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне 2025 года было возбуждено дело в отношении компании «Гослесхоз», учредителем которой является Бежанян, из-за неуплаты штрафа. Предприятие было оштрафовано на 200 тыс. руб. за нарушение обязательств по рекультивации земель, в частности, за покрытие плодородного слоя почвы песчано-гравийной смесью на площади 2,4 га. Несмотря на установленный срок оплаты до 9 марта 2025 года, штраф остался невыплаченным, что привело к передаче исполнительного документа судебным приставам.

Ситуация осложнилась в мае текущего года, когда в Осинский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное против самого Армена Бежаняна. Ему инкриминируется нарушение правил охраны и использования недр, что, по предварительным оценкам, нанесло ущерб в размере 140 млн руб. Сам бизнесмен свою вину категорически отрицает.

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