В Пермском крае на компанию депутата возбудили дело из-за неуплаты штрафа Поделиться Твитнуть

В Пермском крае возбуждено дело в связи с неоплаченным штрафом компанией «Гослесхоз», информирует региональное управление Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, нарушения в деятельности ООО были зафиксированы 10 декабря 2024 года. Тогда предприятие было привлечено к ответственности за невыполнение обязательств по рекультивации земель и улучшению состояния почв согласно КоАП РФ.

Основанием послужило покрытие плодородного слоя почвы песчано-гравийной смесью на территории площадью 2,4 га. Решение о наложении штрафа 200 тыс. руб. вступило в законную силу 7 января 2025 года. Компания должна была добровольно оплатить указанную сумму до 9 марта 2025 года.

В установленный срок ООО «Гослесхоз» не оплатило штраф. 24 марта 2025 года исполнительный документ был передан в Отдел судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам Пермского края для принудительного взыскания.

Согласно открытым источникам, владельцем ООО «Гослесхоз», специализирующегося на лесозаготовке и лесохозяйственных работах, является Армен Бежанян, депутат Осинской городской думы.

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