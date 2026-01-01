Плату за посещение природных парков в Пермском крае собираются повысить Вход на территорию охраняемого ландшафта «Кваркуш» будет стоить 500 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края вынесло на обсуждение проект, который может существенно изменить стоимость посещения самых популярных природных достопримечательностей региона. В предложенном документе речь идет о введении дифференцированной системы оплаты для пяти особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где посещение станет платным.

Согласно инициативе, ценник для туристов станет заметно выше. Самыми дорогими для посещения окажутся охраняемый ландшафт «Кваркуш» и Ординская пещера — стоимость входного билета может составить 500 руб. Плата за пребывание на территории Природного парка «Пермский» оценивается в 300 руб. Охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)» можно будет посетить за 200 руб.

Это предложение является продолжением политики региона по монетизации природных ресурсов. Напомним, в 2025 году плата за разрешение на посещение ООПТ уже была увеличена со 100 до 150 руб. Как и прежде, от внесения платы будут освобождены льготные категории граждан. В то же время туристам, которые решат сэкономить и посетить ООПТ без соответствующего разрешения, грозит административный штраф от 3 до 4 тыс. руб.

Параллельно с обсуждением тарифов краевые власти расширяют сеть охраняемых зон. Как ранее сообщал «Новый компаньон», в регионе ведется подготовка к созданию трёх новых ООПТ. По информации заместителя министра природных ресурсов Дмитрия Полшведкина, новые территории появятся в Перми и Пермском округе — это будут экологические парки «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка», а также охраняемый ландшафт на стыке Нытвенского и Ильинского округов.

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