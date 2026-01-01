В Пермском крае арестовали водителя грузовика после ДТП с гибелью трёх детей и их матери Жителю Удмуртии предъявлены обвинения по уголовной статье Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Кунгурский межрайонный следственный отдел СК России предъявил обвинение 48-летнему жителю Удмуртии по ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более людей, сообщили в следкоме региона.

По данным следствия, 31 мая 2026 года вечером водитель грузовика MAN с полуприцепом двигался по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п. Ачит М-12 «Восток». Из-за несоблюдения управления на 112 км трассы полуприцеп занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Lada Largus, за рулем которого находилась 43-летняя женщина. В результате ДТП водитель и трое пассажиров 10, 12 и 16 лет погибли на месте. Шестилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована.

Водитель грузовика был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. На месте происшествия проведен осмотр, назначены и выполняются необходимые судебные экспертизы. Транспортные средства изъяты, свидетели опрашиваются. Изучаются данные тахографа и видеоматериалы с видеорегистратора.

Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.