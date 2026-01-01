В Суксунском округе Прикамья в ДТП погибли трое детей Женщина за рулём тоже погибла

фото: ГИБДД Пермского края

На трассе в Суксунском округе произошла авария, унёсшая жизни людей, сообщает Главное управление МЧС по Пермскому краю.

В 21:52 31 мая 2026 года в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о ДТП в Суксунском округе. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели.

«На 112 километре федеральной трассы Р-243, рядом с д. Сабарка Суксунского района (в 4 км от съезда на Сабарку по направлению к Перми), столкнулись два автомобиля. В результате происшествия есть погибшие и раненые», — сообщили в региональном управлении МЧС.

В МВД уточнили, что авария случилась в 19:55. По направлению из Перми в Екатеринбург двигался грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом. За рулём находился водитель 1977 г.р. По предварительным данным, на 113 км трассы он не учёл дорожные и погодные условия, что привело к заносу на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», которым управляла женщина 1982 г.р.

В аварии погибли водитель «Лады Ларгус» и трое несовершеннолетних пассажиров 2010, 2013 и 2016 г.р. Ещё одна несовершеннолетняя пассажирка 2019 г.р. получила травмы.

На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все детали инцидента.

Прокуратура Суксунского района взяла расследование ДТП на контроль.

