В Пермском крае похоронят 26-летнего бойца СВО Валентина Сторожева

Фото: "Парма-Новости" / предоставлено роственниками

Во время выполнения боевых задач в зоне проведения российской спецоперации погиб 26-летний Валентин Сторожев из Юсьвинского округа. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников военнослужащего.

Известно, что военнослужащий был убит 23 мая этого года. Прощание с Валентином Сторожевым пройдёт 3 июня в 12:00 в Архангельском сельском Доме культуры.

