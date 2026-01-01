В Прикамье простились с погибшим на СВО Сергеем Жигоряком Военнослужащий погиб в сентябре 2024 года

Фото: Администрация Александровского округа

В Александровском округе Прикамья проводили в последний путь участника российской спецоперации на Украине Сергея Жигоряка. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Сергей Жигоряк родился 5 октября 1986 года в п. Всеволодо-Вильва. Окончил Всеволодо-Вильвенскую школу №8, а затем поступил в ПУ №7 Александровска, где получил рабочую специальность «штукатур-маляр». Затем поступил в автошколу и получил водительские права.

Молодой человек начал свою трудовую деятельность в Александровской дорожной организации, а потом в разное время работал сучкорубом и электромонтажником на предприятиях в Березниках.

В июле 2024 года решил пойти на военную службу по контракту и отправился на СВО. Военнослужащий погиб 16 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы — эвакуации раненых воинов-сослуживцев в п. Новобродовка в Луганской Народной Республике. Ему было 37 лет.

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

