Состояние девочки, выжившей в смертельном ДТП под Суксуном, улучшилось

фото: ГИБДД Пермского края

По информации минздрава Пермского края, состояние девочки, получивший множественные травмы в ДТП у д. Сабарка Суксунского округа Прикамья, улучшилось.

Сейчас оно оценивается как средней степени тяжести, хотя накануне врачи заявляли о тяжёлом состоянии пострадавшей.

Напомним, 31 мая на 112 км федеральной трассы Р-243, рядом с д. Сабарка, столкнулись два автомобиля. «МАН» с полуприцепом занесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В аварии погибли женщина-водитель «Лады Ларгус» и трое несовершеннолетних пассажиров 2010, 2013 и 2016 г.р. Ещё одна несовершеннолетняя пассажирка 2019 г.р. получила травмы и была экстренно госпитализирована.

