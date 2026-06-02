Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермском пространстве «ИльТЮЗион» открывается летнее кафе Летом в театральном дворике пройдёт несколько фестивалей

Роман Горбатовский

В пространстве «ИльТЮЗион» Пермского театра юного зрителя 2 июня в 18:00 состоится открытие летнего кафе.

В этом году кафе в театральном дворике открывает кейтеринг-сервис «Мама Люба», который обслуживает оба буфета ТЮЗа. Открытие пройдёт без музыки: на театральных сценах в это время будут идти спектакли; однако для гостей будут организованы творческие мастер-классы — кулинарные, гончарные и флористические. Главной «фишкой» станет презентация летнего меню. Владелица бизнеса Любовь Шумкова рассказала «Новому компаньону», что летнее меню разрабатывалось с учётом новых целевых аудиторий: будет детский стрит-фуд и пермские специалитеты в расчёте на туристов. Основу меню составят закуски с винным сопровождением, будет также небольшой выбор горячих блюд.

Как рассказал заместитель директора ТЮЗа Алексей Лукашов, в течение летнего сезона в «ИльТЮЗионе» пройдёт несколько фестивалей. Продолжится проект «Культура регионов» (0+): выступления по субботам народных ансамблей из районов Пермского края. Первое такое событие пройдёт 27 июня.

14 июля по традиции будет отмечаться день рождения Евгения Чичерина и состоится «Чичерин-фест» (16+). Продюсер Сергей Кучевасов обещает участие нескольких культовых команд, среди которых екатеринбургская «Аватара», пермская «Биарма» с этно-роком, а также музыкальный проект театра «Туки-Луки» по стихам Алексея Решетова. Ожидается также участие пермских поэтов. Концерты пойдут на двух площадках: во дворике Коломбины и в атриуме.

30 августа в «ИльТЮЗионе» пройдут события фестиваля «День кино» (6+).

По словам Алексея Лукашова, есть предварительные договорённости о концертах Григория Данского и Альберта Макарова на площадках театрального дворика.

