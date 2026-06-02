В Перми выставили на продажу торговый центр «Мир»
Объект оценили в 52 млн рублей
В Перми выставили на продажу торговый центр «Мир», расположенный в Индустриальном районе города (ул. Мира, 11в). Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».
Согласно данным объявления, площадь помещения составляет 577,5 кв. м. Цена — 52 млн рублей, то есть чуть более 90 тыс. руб. за квадратный метр.
«Предлагаем помещение с готовым арендатором. Инфраструктура развита, все в шаговой доступности. Центр Индустриального района. Помещение возможно использовать для любого вида деятельности», — говорится в объявлении.
О причинах продажи помещения не сообщается.
Ранее "Новый компаньон" сообщал, что в Перми за 42 млн рублей продают торговую площадь с федеральным арендатором
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.