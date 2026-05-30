В Перми за 42 млн рублей продают торговую площадь с федеральным арендатором Поделиться Твитнуть

Авито

В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу торговую площадь, которую арендует магазин федеральной сети «Пятёрочка». Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

«Продается нежилое помещение с готовым бизнесом, арендатором сети магазинов «Пятерочка». Продажа осуществляется собственником», — говорится в объявлении.

Отмечается, что договор с арендатором действует до 31 декабря 2030 года с дальнейшей пролонгацией. Срок окупаемости бизнеса — 12 лет и 7 месяцев. Цена — 42 млн рублей.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.