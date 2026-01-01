В аэропорту Перми задерживаются рейсы В частности, с опозданием вылетит рейс в Сургут

Константин Долгановский

Во вторник, 2 июня, в аэропорту Перми задерживаются рейсы как на вылет, так и на прилёт. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс ЮТ 206 в Сургут вылетит из краевой столицы в 14:40 вместо 13:50. Самолёт из Сургута в Перми приземлится в 13:25, а не в 12:50, как предполагалось изначально. С задержкой в полчаса в Пермь прибудет рейс FV 5972 из Хургады.

О причинах задержек не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Николай Тарануха стал новым генеральным директором Международного аэропорта Пермь, сообщает пресс-служба предприятия.





