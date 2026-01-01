В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозах 2 июня

Олег Антонов

Согласно информации от Пермского ЦГМС, филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 2 июня в Пермском крае возможны грозы. В МЧС рекомендовали проявлять бдительность и осторожность.

«Пожалуйста, проинформируйте своих близких о прогнозируемых погодных условиях и соблюдайте меры безопасности, включая правила пожарной безопасности. В случае необходимости звоните в экстренные службы: «01» — со стационарного телефона, «101» или «112» — с мобильного, вызов бесплатный. Также вы можете обратиться на «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю по номеру 8 (342) 258-40-02», — говорится в предупреждении.

Ранее синоптики предсказали всю дождливую неделю, а 2 июня во второй половине дня на юге и в центре края пообещали дожди с грозами, которые могут сопровождаться мелким градом.





