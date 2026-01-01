Первая неделя лета в Прикамье будет прохладной и дождливой

фото: ЕДДС Перми

Начало первого летнего месяца в Пермском крае в 2026 году кардинально отличается от аномально жарких показателей предыдущих лет. Вместо стремительного прихода тепла в регионе с 1 по 7 июня прогнозируются почти ежедневные осадки. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По прогнозам синоптиков, на востоке края может выпасть вся месячная норма осадков за одну неделю, а местами и её двойной объём. При этом северо-западные территории окажутся в зоне дефицита влаги, что создаст резкий контраст погодных условий внутри одного региона.

В течение всей недели температурный фон будет оставаться стабильно умеренным без резких скачков. Регион продолжит находиться в прохладной воздушной массе, которая будет прогреваться крайне медленно. Ночные температуры составят от +8 до +13 °C, а в отдельных районах на северо-западе столбики термометров могут опуститься до +5 °C. Днём воздух прогреется до комфортных +15…+20 °C в начале периода, постепенно повышаясь к его завершению до +18…+23 °C. Из-за высокой влажности воздуха, которая будет постоянно расти, ощущаемая температура в конце недели окажется выше фактической. Такие условия создадут идеальную среду для размножения кровососущих насекомых, что стоит учитывать при планировании отдыха на природе, предупреждают синоптики.

В понедельник, 1 июня, ожидается умеренный западный ветер и локальные ливни, которые пройдут преимущественно в восточной части региона. Во многих западных районах день пройдёт без осадков. Дневная температура составит +16…+21 °C, в краевой столице — около +19 °C.

Во вторник, 2 июня, ситуация изменится: со стороны Поволжья выйдет новый циклон. Он принесёт увеличение облачности, а во второй половине дня на юге и в центре края ожидаются повсеместные дожди с грозами, которые могут сопровождаться мелким градом.

Середина недели также не порадует пермяков сухой погодой. В ночь на среду, 3 июня, дожди продолжатся в центральных и восточных районах. Утром вероятны туманы. Температура останется прежней.

Изменения произойдут лишь в четверг, 4 июня, когда эпицентр осадков сместится на восток. Потеплеет незначительно: днём ожидается до +22 °C.

В пятницу, 5 июня, зона ливней распространится уже на центральные районы, где возможны сильные грозы. Температура существенно меняться не будет.

Предстоящие выходные, 6 и 7 июня, не принесут долгожданного улучшения погоды. Восточная половина края вновь столкнётся с обильными осадками, в то время как западные территории останутся относительно сухими. Атмосферное давление останется низким, а ветры будут слабыми, временами переходя в штиль. Завершится неделя тем, что дневная температура на крайнем северо-западе может приблизиться к отметке +25 °C.

