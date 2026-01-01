Врачи в Прикамье спасли ребёнка с сахарным диабетом

В реанимационно-консультативный центр Краевой детской клинической больницы (КДКБ) поступил экстренный вызов из Лысьвы. Туда в тяжёлом состоянии поступил ребенок с декомпенсированным сахарным диабетом, что представляло угрозу для жизни из-за риска отека головного мозга. Учитывая критическое состояние пациента было решено эвакуировать его в Пермь на санитарном вертолёте. Сначала борт направился в Соликамск, откуда забрал ребёнка, выпавшего из окна, а затем, без промежуточной посадки в Перми, сразу в Лысьву.

Как сообщили в минздраве региона, у малыша из Лысьвы в полёте в режиме реального времени контролировали уровень сахара в крови и проводили интенсивную инфузионную терапию, так как его состояние оставалось нестабильным.

В настоящее время мальчик с сахарным диабетом находится в профильном отделении КДКБ, он уже переведен из реанимации в отделение, его состояние улучшилось.

