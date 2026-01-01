В Соликамске из окна выпал ребёнок Он экстренно доставлен на вертолёте в Пермь

Константин Долгановский

На прошлой неделе в реанимационно-консультативный центр Краевой детской клинической больницы (КДКБ) поступили два экстренных вызова из Соликамска и Лысьвы. Оба ребенка в возрасте двух лет находились в тяжелом состоянии, что требовало немедленной эвакуации в Пермь для специализированной помощи.

В Соликамске ребенок выпал из окна и получил множественные травмы. Его состояние стабилизировали в местной больнице, после чего связались с пермскими медиками для определения дальнейшей тактики лечения.

Как сообщили в минздраве региона, для проведения полноценной диагностики, включая КТ и МРТ, было необходимо доставить пострадавшего в КДКБ. По словам Юрия Курносова, заведующего отделением экстренной консультативной скорой помощи КДКБ, тяжесть состояния и характер травм требовали только воздушной транспортировки. Санавиацией Пермской краевой больницы был организована транспортировка пострадавшего в Пермь.

Весь полёт ребёнку оказывалась обезболивающая терапия, чтобы предотвратить ухудшение состояния и усугубление травмы.

В настоящее время пострадавший с сочетанной травмой проходит консервативное лечение, операция не потребовалась.

