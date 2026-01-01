Стало известно состояние ребёнка, выжившего в ДТП у деревни Сабарка в Прикамье

Константин Долгановский

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» сообщили о состоянии девочки 2019 г.р., которая выжила в ДТП 31 мая у д. Сабарка Суксунского округа Пермского края.

«Состояние ребёнка оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в минздраве.

Напомним, вчера грузовой автомобиль «МАН» на 113 км федеральной трассы Р-243 столкнулся с «Ладой Ларгус». Находившиеся в легковушке женщина-водитель и трое детей погибли, ещё один ребёнок был госпитализирован.

По данным МВД, водитель «МАНа» не учёл дорожные и погодные условия, что привело к заносу на полосу встречного движения. Здесь и произошло лобовое столкновение.

