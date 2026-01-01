Пермскую телебашню подсветят в День защиты детей Тематическая подсветка будет работать до полуночи

Константин Долгановский

В понедельник, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей на главной телебашне Пермского края включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на филиал РТРС «Пермский КРТПЦ».

Праздничная иллюминация будет работать с 22:00 до полуночи.

Напомним, в мае тематическая подсветка включалась на телебашне дважды: в честь Дня Победы и Дня радио.

