На Пермской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня Победы и Дня радио

Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» организует особую праздничную подсветку на главной телебашне Пермского края в честь двух значимых событий — Дня Победы и Дня радио.

В День Победы, 9 мая, с 21:00 до 00:00, телебашня на ул. Крупской будет сиять цветами георгиевской ленты и российского флага. В это время на её вершине развернутся световые салюты.

7 мая празднуется День радио — профессиональный праздник всех работников сферы связи. В этот день подсветка телебашни будет работать с 21:00 до 00:00 и станет символом поздравления для всех, кто связан с этой отраслью.

Для российской телевизионной и радиовещательной сети этот год особенный, так как отмечается 25-летие со дня основания РТРС. В рамках празднования Дня радио телебашни и мачты РТРС по всей стране примут участие в праздничном марафоне архитектурных подсветок, где будут использованы световые салюты, цветные переливы и другие спецэффекты.

