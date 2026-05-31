В Пермском крае за сутки ликвидировано семь пожаров Грозы стали причиной шести пожаров за неделю Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

За истекшие сутки — 30 мая 2026 года — на территории Пермского края ликвидировано семь пожаров, из них четыре пожара на территории Перми, по одному пожару на территориях Пермского, Лысьвенского, Чайковского и Губахинского муниципальных округов.

На пожарах погибших и травмированных нет.

МЧС сообщает, что на прошедшей неделе грозовые разряды стали причиной шести пожаров. Так в Юсьвинском округе сгорел жилой дом. Происшествие случилось 28 мая. Погибших и пострадавших нет.

Сезон грозовой активности начался в Пермском крае 22 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.