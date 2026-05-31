В Пермском крае за сутки ликвидировано семь пожаров
Грозы стали причиной шести пожаров за неделю
За истекшие сутки — 30 мая 2026 года — на территории Пермского края ликвидировано семь пожаров, из них четыре пожара на территории Перми, по одному пожару на территориях Пермского, Лысьвенского, Чайковского и Губахинского муниципальных округов.
На пожарах погибших и травмированных нет.
МЧС сообщает, что на прошедшей неделе грозовые разряды стали причиной шести пожаров. Так в Юсьвинском округе сгорел жилой дом. Происшествие случилось 28 мая. Погибших и пострадавших нет.
Сезон грозовой активности начался в Пермском крае 22 мая.
