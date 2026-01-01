В Пермском крае начинается период грозовой активности

Иван Петров

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, 22 мая днем на большей части Пермского края ещё будет малооблачно, а температура поднимется до +24…+27°С. Однако к вечеру холодный фронт, связанный с циклоном над Салехардом, достигнет северных районов, где уже наблюдаются интенсивные грозы. Возможны усиления ветра. Вечером отдельные грозовые очаги могут достичь центральных районов и Перми, но они будут слабее, чем на севере.

Завтра, 23 мая, фронтальная зона станет стабильной и будет простираться с юго-запада на северо-восток севернее и восточнее Перми. На юге и западе будет тепло (+26…+29°С), в Перми до +27°С, на севере и востоке прохладнее (+20…+23°С). Грозы продолжатся в основном севернее и восточнее Перми, но возможны и в краевом центре. Вечером этот фронт сместится на восток как теплый.

Самое интересное ожидается в воскресенье, когда Пермский край окажется в теплом секторе циклона, движущегося с запада вдоль арктического побережья европейской территории России. Днем температура снова поднимется до +24…+29°С по краю и до +26…+28°С в Перми. В середине дня с северо-запада подойдет холодный фронт, который будет смещаться на восток, формируя линейную систему гроз, возможно, линию шквалов. На севере края, особенно в Чердыни, Красновишерске, Коми-Пермяцком округе и Соликамске, возможны шквалы свыше 20 м/с из-за прохождения фронта и высокой скорости ветра в средней тропосфере. Локально шквалы могут нанести ущерб. В Перми вероятность шквалов меньше, но тоже не нулевая.

