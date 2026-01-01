В Перми пройдёт праздничный ужин в честь юбилея легендарного купца и мецената Пермский краеведческий музей отмечает 175-летие со дня рождения Николая Мешкова

Константин Долгановский

30 мая по старому стилю (11 июня по новому) исполняется 175 лет со дня рождения Николая Васильевича Мешкова (1851-1933 гг), легендарного предпринимателя, общественного деятеля, благотворителя и мецената; одного из основателей Пермского университета, прототипа пароходчика Дмитрия Якутова из романа Алексея Иванова «Бронепароходы» (18 +).

К этой дате Пермский краеведческий музей подготовил программу мероприятий, которая началась еще в «Ночь музеев» и продолжится до конца года.

6 июня в 18:00 состоится вечерняя программа «Арт-ужин в Саду Мешкова» (12 +). В программе вечера авторская экскурсия «Загадки и тайны старинной усадьбы», которую проведет Лидия Цвирко и гастроужин от Матвея Сацкива и Григория Хорошавцева. В меню — блюда, которые можно было попробовать в пермских ресторанах нач. ХХ в. и авторские интерпретации в честь Николая Мешкова: кулебяка из судака с соусом велют, грибное ушко в консоме с щучьей икрой, шишковик, на десерт — игристая окрошка с сезонными ягодами.

9 июня в Доме Мешкова откроется выставка работ учащихся Детской художественной школы имени Евгения Широкова «Дом Мешкова: архитектура в деталях» (0 +). В течение недели ребята принимали участие в пленэре на территории усадьбы Мешкова. Юные художники отразили архитектурные детали и элементы особняка XIX века.

10 июня Дом Мешкова приглашает на лекцию «Несколько эпизодов из жизни предпринимателя Н. В. Мешкова» (12 +). Кандидат исторических наук Нина Баяндина расскажет о предпринимательской деятельности Николая Васильевича Мешкова, о создании крупнейшего буксирного пароходства, акционерного общества Оренбург-Уфимской железной дороги, о многолетнем управлении гвоздарной фабрикой Петра Калинина, о бизнес-сотрудничестве с Вильгельмом Ротертом по производству строительных материалов.

18 июня — мастер-класс «Усадьба Мешкова» (6 +). На занятии участники под руководством пермского мастера Елизаветы Стальных вышьют цветы по мотивам Урало-Сибирской домовой росписи. Впоследствии эти декоративные элементы соберутся в единое панно «Усадьба Мешкова», которое будет экспонироваться в музейном пространстве. Презентация готовой работы состоится в Доме Мешкова в ноябре в «Ночь искусств».

