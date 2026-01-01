Матч «Амкар» — «Кубань» открыл подопечный пермского фонда «Дедморозим» У Ярослава Кустова тяжёлое и редкое заболевание

В субботу, 30 мая, в Перми перед началом встречи между командами «Амкар-Пермь» и «Кубань» (Краснодар) произошло трогательное событие: символический удар по мячу нанёс Ярослав Кустов, подопечный благотворительного фонда «Дедморозим». В Пермском крае его называют самым редким мальчиком.

Как сообщили в пресс-службе благотворительной организации, в момент появления Ярослава на поле трибуны замерли, а затем разразились бурными аплодисментами. Этот жест стал не только данью уважения мужеству ребёнка, но и знаком поддержки для его семьи.

«Новый компаньон» уже рассказывал историю подопечного «Дедморозим». Мальчик является единственным ребёнком в Пермском крае с диагнозом первичная энтеропатия. Из-за этого тяжёлого заболевания его организм не способен усваивать пищу, и большую часть времени мальчик проводит подключённым к капельнице с внутривенным питанием, имея возможность отключаться от неё лишь на несколько часов в сутки.

Несмотря на все трудности, Ярослав растёт активным и любознательным ребёнком. По словам его мамы Ульяны, он любит читать книжки, играть с машинками и увлекается футболом.

Поддержка жизни мальчика требует колоссальных финансовых затрат. В 2024 году стоимость расходных материалов для его лечения составляла 13 руб. в минуту. В масштабах месяца и года эта сумма становилась непосильной ношей для семьи. Чтобы подарить ребёнку время, фонд «Дедморозим» организовал сбор средств. Благодаря неравнодушным пермякам к концу года удалось собрать рекордную сумму — 4 457 578 руб., что стало лучшим результатом за последние семь лет работы организации.

