«Пермские медведи» завоевали бронзовые медали чемпионата Российской гандбольной Суперлиги Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

ГК «Пермские медведи» стал бронзовым призёром чемпионата Российской гандбольной Суперлиги.

В субботу, 30 мая, в ответном матче за третье место в Подмосковье команда под руководством Валентина Бузмакова убедительно обыграла «Чеховских медведей». Встреча завершилась со счётом 33:22 в пользу пермской команды.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в первом матче до двух побед 24 мая «Пермские медведи» выиграли у «Чеховских медведей» со счётом 32:31.

Спустя несколько лет «Пермские медведи» вновь вошли в число ведущих команд страны.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.