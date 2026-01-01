«Пермские медведи» выиграли у «Чеховских медведей» в стартовом матче за бронзу

ГК «Пермские медведи»

В воскресенье, 24 мая, прошёл первый матч за третье место в мужском чемпионате России по гандболу сезона 2025/26. В подмосковном дерби «Чеховские медведи» уступили соперникам из Перми со счётом 31:32 (16:17).

Самым ценным игроком встречи стал вратарь «Пермских медведей» Андрей Дьяченко, который отразил 32% бросков. В числе лучших полевых игроков были Евгений Дзёмин, реализовавший 5 из 8 попыток, Сергей Болотин, забросивший 6 из 7 мячей, а также Андрей Волхонский и Данил Мерц, каждый из которых забил по 3 из 4 бросков.

Второй матч состоится в Чехове 30 мая.

