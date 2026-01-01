В Перми остановлен поиск 8-летнего школьника

В соцсетях поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» появилось сообщение об остановке поисковой операции 8-летнего мальчика Владислава И. Вечером 29 мая он ушёл из дома на ул. Калинина и отсутствовал всю ночь.

«Найден, жив! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится в информации.

Других подробностей в отряде не сообщили.

