В Перми объявлен розыск 8-летнего мальчика Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми пропал 8-летний Владислав И. Вечером 29 мая он ушёл из дома на ул. Калинина и с тех пор его местонахождение неизвестно. Информация появилась в соцсетях поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей».

«Если у вас есть информация о местонахождении мальчика, свяжитесь с полицией по телефонам: 02 или 102, с Единой дежурно-диспетчерской службой по номеру 112, с Бюро регистрации несчастных случаев города Перми по телефону +7(342)241-36-40, с волонтёрами по номеру 8-912-880-41-60 или с инфоргом Юлией по номеру 8-991-809-77-99», - говорится в опубликованной ориентировке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.